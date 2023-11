Con un’interrogazione a risposta scritta la Senatrice di Fratelli d’Italia Marta Farolfi, chiede al Ministro per gli affari europei On. Raffaele Fitto, quando saranno emanati i decreti attuativi per rendere effettivo il funzionamento della Zona Logistica Semplificata nella regione Emilia-Romagna. La normativa europea promuove la realizzazione nelle regioni più sviluppate, della Zona Logistica Semplificata, favorendo così le condizioni necessarie per favorire nuovi investimenti e nuove opportunità lavorative. La ZLS infatti metterà in collegamento infrastrutture viarie, ferroviarie e le aree produttive della regione, coinvolgendo 9 Province e 28 comuni e avrà come centro del sistema il porto di Ravenna. ”Le imprese che faranno parte della Zona Logistica Semplificata, avranno una serie di benefici sia nazionali che regionali, come semplificazioni amministrative, incentivi economici e sgravi fiscali, con ricadute positive per il tessuto imprenditoriale e occupazionale, è perciò necessario e fondamentale procedere con l’attuazione della ZLS in Emilia-Romagna” dichiara la Senatrice Marta Farolfi.