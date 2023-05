Alluvione: aggiornamento delle 15

La conferenza stampa del Sindaco e delle autorità a Faenza è stata rimandata di un giorno a domani, tra poco il capo della protezione civile a Bologna parlerà della situazione in ER. Una situazione ancora complicata, come vedete dalle immagini girate in tarda mattinata in collina in varie location. Al momento le piene dei fiumi e torrenti sembra sia sotto controllo anche se a Sant’Agata sul Santerno sono state evacuate delle abitazioni e non è ancora chiara la situazione meteo e l’andamento che arriva dalla collina. Presto per contare i danni, ma sono ingenti e la Legacoop, in occasione dell’inaugurazione della fiera Macfrut a Rimini ha chiesto lo stato di calamità nazionale per il territorio. Due le vittime, una a Castelbolognese, dove un uomo di oltre 80 anni si è avventurato in bici in una zona interdetta e sarebbe stato investito dalla piena. L’altra a Fontanelice nell’imolese dove un 70enne è rimasto ucciso dal crollo della propria abitazione per via di una frana. Ingente il lavoro dei vigili del fuoco che hanno lavorato per evacuare oltre 450 persone solo nel ravennate, effettuato 400 interventi dovuti principalmente agli allagamenti e alle evacuazioni. Sono attesi rinforzi da sezioni operative dei vigili del fuoco dal Veneto e Lombardia con mezzi anfibi e mezzi movimento terra dalla Toscana.