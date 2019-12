In seguito alla ricezione di una “ALLERTA METEO” da parte del Dipartimento della Protezione Civile con Avviso n. 130/2019 nel periodo compreso dal giorno 23.12.2019 alle ore 12:00 al giorno 25.12.2019 alle ore 00.00, nel quale potranno verificarsi eventi metereologici (PERMANGONO TEMPORANEI RINFORZI DI VENTO SULLE AREE APPENINNICHE E SUL MARE SENZA SUPERARE I LIMITI DI SOGLIA DI ALLERTA – CRICITA’ IDRAULICHE GIALLA E ARANCIONE DEI CORSI D’ACQUA – SI SEGNALANO LIVELLI ALTI DEL MARE CHE POTREBBERO LOCALMENTE DETERMINARE ALLAGAMENTI SULLA COSTA ANCHE IN ASSENZA DI ONDA.) tali da costituire possibilità di pericolo per la popolazione, la Capitaneria di porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto della propria Ordinanza n°02/2014, che, tra l’altro, prevede il divieto di accesso alle dighe foranee e sui moli guardiani del porto di Ravenna, in caso di condizioni metereologiche avverse.