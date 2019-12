Sicurezza: arrivano telecamere al Parco Mita e in Piazza Dante, nuovi varchi per la città e nuova app per FaTamTam

Arrivano nuove telecamere di videosorveglianza al Parco Mita (2 telecamere) e in Piazza Dante (1 telecamera), alla Cavallerizza per contrastare gli episodi di spaccio e di degrado che sovente si verificano nell’area urbana fra i due parchi, corso Garibaldi, parco San Francesco e via Naviglio. I tre nuovi occhi elettronici rientrano all’interno di un nuovo progetto del Comune di Faenza per implementare il livello di sicurezza del territorio comunale e dell’Unione. 146 mila euro l’investimento, in gran parte finanziato dalla Regione Emilia-Romagna che ha messo a disposizione 102 mila euro. Oltre alle telecamere, una verrà installata anche alla scuola Lanzoni, verrà implementato con una nuova tecnologia il progetto Fa-TamTam che ad oggi conta 31 gruppi e oltre 2 mila persone iscritte. Nuova tecnologia anche per i varchi di letture targhe, con l’installazione dei primi nuovi dispositivi che oltre alle targhe fotograferanno anche gli stessi veicoli, mentre si sta lavorando ad un accordo con Imola e con gli altri comuni della provincia di Ravenna per organizzare un sistema integrato di monitoraggio dei veicoli in circolazione