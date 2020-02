Si è svolto nei giorni scorsi nella sede della scuola secondaria Bendandi dell’Istituto Comprensivo San Rocco di Faenza l’incontro con l’autore Adolfo De Stefani Cosentino, che ha presentato agli studenti il suo lbro “Noi e il Padrone di Casa – Diario di un Cammino in ottima compagnia”. Il volume illustra con immagini e parole la coinvolgente esperienza del Cammino di Santiago, vissuta in prima persona dall’autore per ben 4 volte percorrendo sentieri che, attraverso itinerari diversi immersi in paesaggi sempre nuovi, conducono a Santiago di Compostela, alla tomba dell’Apostolo Giacomo.

Ritrovare sé stesso in armonia con il mondo che ci circonda, condividendo un’esperienza con i propri affetti, anche se presenti solo spiritualmente ma più vicini che mai; queste sono le emozioni che l’autore ha saputo trasmettere ai giovani allievi nel raccontare la sua esperienza, durante la quale ha avvertito sempre distintamente le voci della moglie Patrizia e del figlio Filippo, che lo hanno accompagnato “in spirito”.

Gli studenti hanno ascoltato con vivo interesse e grande partecipazione il racconto di un itinerario che si snoda lungo una via antica e sorprendente, che emoziona e coinvolge i numerosissimi pellegrini nell’affrontare disagi e fatiche.

Molte sono state le domande e tanta la curiosità degli allievi del San Rocco, affascinati da questa emzionante avventura.

Presente all’incontro anche il faentino Gaspare Fabbri, delegato per la Romagna della Confraternita di san Jacolo di Compostella competente al rilascio della Credenziale, cioè un documento di viaggio rilasciato da un’autorità ecclesiastica che accompagna sempre il pellegrino