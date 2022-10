La transizione energetica al centro del nuovo incontro della rassegna “Sabato con noi alla Palestra della Scienza”.

Sarà Davide Pini a parlare ad un pubblico di ragazzi dai 14 anni del tema al centro del dibattito politico ed energetico, illustrando uno studio che prende il titolo “Quota 5000 per lo zero termico”.

Questo studio è nato da un gruppo di ricerca nell’ambito della pianificazione energetica del Dipartimento di Chimica Industriale dell’Università di Bologna. Lo stdio della variabilità del clima nel tempo è di fondamentale importanza per valutare gli impatti e definire le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

L’ingegnere Davide Pini presenterà come le strategie di adattamento mirano a ridere la vulnerabilità dei sistemi esposti alla variazione del clima e come favorire la mitigazione, ovvero l’insieme delle azioni di prevenzione che agiscono sulle cause dei cambiamenti climatici.

L’iniziativa rientra all’interno della rassegna regionale del Festival della Cultura Tecnica.

L’incontro si terrà alla Palestra della Scienza in via Cavour 7, dalle 16.30 alle 18. Necessaria la prenotazione telefonando al 339-2245684