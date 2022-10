Nella seduta di martedì è stato eletto il presidente del Consiglio Comunale di Ravenna, Massimo Cameliani che succede Ouidad Bakkali, dimessa dalla carica dopo l’elezione alla Camera dei Deputati.

Cameliani è stato eletto presidente con 23 voti favorevoli, 2 contrari (Rolando della Lega e Verlicchi de La Pigna) e 6 astenuti (i consiglieri di Fratelli d’Italia, Viva Ravenna ed Ercolani della Lega).

Al posto di Massimo Cameliani, come capogruppo del Partito Democratico, salirà Marco Montanari.

Inoltre, nella stessa seduta è stato eletto anche il vicepresidente del Consiglio Comunale. Dall’opposizione sono arrivate due candidature, quella di Alvaro Ancisi, già in carica, e la candidatura proposta da Veronica Verlicchi (Capogruppo La Pigna, Città – Forese – Lidi) che ha proposto Gianfilippo Rolando, consigliere comunale della Lega.

Dopo le votazioni (uno per ogni candidatura proposta) è stato riconfermato come vice presidente del Consiglio Comunale di Ravenna Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna.