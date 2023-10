Alessandro Borghese e la troupe di Quattro Ristoranti a Ravenna. Al via le riprese

Al via le riprese del programma televisivo “Quattro Ristoranti”, show tv prodotto da Magnolia e Dry Media, in onda su TV8.

Siamo stati sul set del programma, allestito in un ristorante del centro città, dove molti curiosi aspettavamo di incontrare il conduttore, il chef Alessandro Borghese.

I fan pazientemente hanno aspettato l’incontro dal vivo il loro idolo, commentando la sua visita a Ravenna, come una bellissima opportuna per promuovere il nostro territorio.

Per quattro giorni la troupe di Quattro Ristoranti soggiornerà a Ravenna, ma per volere della produzione non possiamo svelare altri segreti, ne i nomi dei 4 ristoranti che partecipano alla gara. Ma una cosa è certa sarà una bellissima sfida ravennate a colpi di menù principalmente romagnolo, e che vinca il migliore.