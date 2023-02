Al Mic 46 opere per celebrare il centenario della nascita di Ilario Fioravanti

Salomè, Saffo, Anna col cane, La Cortigiana, L’Orsa Maggiore sono alcune delle donne ritratte da Ilario Fioravanti in mostra alla Project Room del Museo Internazionale delle Ceramiche per celebrare i cent’anni dalla nascita dell’artista cesenate, scomparso nel 2012. 1922-2022 “Fioravanti 100! Fuochi d’Amore” il titolo dell’esposizione basata su 46 opere in ceramica, visitabile fino al 2 aprile, che si inserisce all’interno degli eventi ideati per celebrare il centenario della nascita dell’architetto-scultore, curati da Il Vicolo, società di servizi culturali e progetti espositivi