Lunedì 13 febbraio alle ore 20.30 nella Sala delle Associazioni, in via Laderchi 3 a Faenza, nuovo appuntamento con “La Lega ti ascolta”. L’incontro aperto a tutti i cittadini è studiato appositamente per potersi confrontare con le persone e i loro problemi.

Nell’occasione saranno presenti i Consiglieri Regionali Andrea Liverani e Daniele Marchetti Vice Presidente della Commissione Sanità Regione Emilia-Romagna, il Segretario Lega Faenza Roberta Conti, il capogruppo in consiglio Comunale Alvise Albonetti, il Sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli e il Referente provinciale della Lega Lorenzo Zandoli.

Un’occasione per poter esprimere i propri pensieri anche sulle attuali amministrazioni del territorio ed in particolare su Faenza.

“Il confronto e l’ascolto sono priorità per la Lega – scrive Roberta Conti, Segretaria della Lega – i nostri appuntamenti, che vogliamo tenere vivi, sono dedicati a tutti i cittadini che possono portare idee e programmi, ma anche semplicemente rimostranze e problemi che noi prenderemo in carico e sottoporremo alle amministrazioni locali. Tutti possono contribuire per il bene della propria città – aggiunge Roberta Conti – auspico di incontrare molti cittadini lunedì prossimo con lo spirito giusto per costruire per tempo la Faenza del futuro.”