Si terrà sabato 23 settembre alle ore 16.30, presso la sala “Luisa Pifferi” al Cardello di Casola Valsenio, il tradizionale incontro al Cardello promosso dalla Fondazione Casa di Oriani, giunto quest’anno alla XXXV edizione, con la conferenza di Gino Tellini, professore emerito di Letteratura italiana dell’Università di Firenze, sul tema “La vocazione alla dissidenza di Oriani romanziere”.

La conferenza del prof. Tellini sarà preceduta da un’iniziativa pubblica in ricordo del trentennale (1993-2023) della consegna all’Ente Casa di Oriani di alcuni dei manoscritti autografi di Alfredo Oriani (tra i quali le prime stesure dei romanzi “Gelosia” e “La Disfatta”), scampati al “saccheggio” del Cardello della fine del 1944. A porre in salvo i manoscritti, dati da tutti per persi, era stato un cittadino casolano, che li custodì gelosamente per quarant’anni per consegnarli infine, il 24 dicembre 1992, al sindaco di Casola Franco Tronconi, il quale ne informò subito il direttore dell’Ente Casa di Oriani prof. Ennio Dirani. La cerimonia ufficiale di consegna coincise con la visita ufficiale al Cardello, il 2 gennaio 1993, del Presidente del Senato Giovanni Spadolini, cui nella circostanza fu conferita la cittadinanza onoraria di Casola Valsenio.

Nell’occasione, per volontà degli eredi, sarà rivelato il nome del benemerito casolano, che all’epoca chiese di mantenere l’incognito.

Al termine dell’incontro i presenti potranno fermarsi per un buffet offerto dalla Fondazione Casa di Oriani.