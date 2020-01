Ai Salesiani i nuovi locali restaurati per i Corsi di Laurea di Infermieristica e Logopedia

Presentata ufficialmente la nuova sede del Corso di Laurea di Infermieristica e Logopedia, già operativa da tempo, nei nuovi locali restaurati del complesso degli ex Salesiani di Faenza. La struttura ospita anche corsi di formazione del 118, per le cure primarie e per il servizio domiciliare. Diversi gli spazi a disposizione degli studenti: oltre alle aule dove vengono svolte le lezioni, i laboratori per la pratica, l’aula informatica, l’aula studio, la biblioteca e un punto di ristoro. A completare i 1432 metri quadrati, messi a disposizione completamente restaurati da Faventia Sales, anche gli uffici della direzione. Quasi 260 gli studenti iscritti fra i tre anni di corso di Infermieristica, 47 a Logopedia