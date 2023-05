In relazione ai recenti e importanti fenomeni di criticità idraulica si ritiene opportuno precisare che, nonostante le condizioni meteo siano attualmente favorevoli, l’enorme mole di acqua che nei giorni scorsi ha invaso fiumi e canali deve ancora essere smaltita. La rete dei canali consortili deve far defluire quantità di acqua notevolmente superiori alla media. Per questo possono verificarsi fenomeni di tracimazione dei canali stessi, con fuoriuscita di acqua nelle strade e pericolo per la circolazione e per gli utenti della strada.

Per questo, a tutela della pubblica incolumità, già nella giornata di ieri si è resa necessaria la chiusura della statale 16 Adriatica (“Reale”) in due punti, da Glorie a Lavezzola, per l’innalzamento dei livelli dei canali Fosso Vetro e Fosso Vecchio fra Glorie e Alfonsine e Destra Reno a Villa Pianta. Si ricorda che il percorso alternativo per chi viaggia da Ravenna in direzione Ferrara è costituito dalla Romea dir o dalla A14dir; solo il traffico locale può procedere lungo la statale 16 fino all’incrocio con la strada provinciale 24 via Basilica.

Tutti i soggetti competenti in materia sono costantemente al lavoro per tenere monitorata la situazione, effettuare le chiusure soltanto dove strettamente necessario e limitarle il più possibile nel tempo.

La previsione attuale è che la situazione possa rientrare alla normalità nella mattinata di domani, con conseguente riapertura della statale 16, non appena le condizioni lo consentiranno, a tutela della sicurezza della circolazione e degli utenti della strada.

I canali consortili anche nella giornata di oggi continueranno a far defluire le acque fuoriuscite dal fiume Lamone e dal torrente Sillaro.

Prosegue anche il monitoraggio dei livelli idrometrici dei canali Fosso Vetro e Fosso Vecchio ai confini tra i comuni di Bagnacavallo, Alfonsine e Ravenna da parte dei volontari della Protezione civile, al fine di verificare e gestire eventuali fuoriuscite.

Si raccomanda a tutta la cittadinanza di seguire per aggiornamenti i canali social del Comune di Ravenna e del sindaco Michele de Pascale e il sito del Comune di Ravenna (www.comune.ra.it)