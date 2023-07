“La ricognizione dei danni ha fatto emergere una situazione molto pesante – afferma il sindaco di Ravenna Michele de Pascale – in merito a viabilità, grandi alberature, abitazioni private, imprese e servizi pubblici. Ulteriori enormi danni hanno colpito tutto il comparto agricolo. In una areale che comprende larga parte dei territori a nord della provincia di Ravenna. In molti casi ha riguardato zone già gravemente colpite dagli eventi alluvionali di maggio. Faccio appello al Governo e alla Regione Emilia-Romagna che anche questi danni siano oggetto di risarcimento o con una nuova dichiarazione di stato di emergenza o estendendo i provvedimenti che hanno riguardato gli eventi dei mesi scorsi. A tal fine è importante per tutti i cittadini e le imprese coinvolte raccogliere la documentazione inerente i danni per poter successivamente attivare i risarcimenti”.