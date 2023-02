“Ennesima aggressione da parte di un giovane straniero agli Agenti della Polizia Locale: è questa l’integrazione tanto decantata da certi soggetti politici?”. Così commenta Andrea Liverani, Consigliere Regionale per la Lega.

Il fatto risale a domenica scorsa quando, nel primo pomeriggio durante il carnevale, diversi giovani africani hanno colpito delle auto nelle vicinanze della stazione poi, una volta raggiunti dalle forze di Polizia Locale, uno di loro, un 23enne originario del Mali, ha iniziato a minacciare gli agenti e ad opporre resistenza, colpendoli e sputandogli addosso. Il giovane è stato immediatamente fermato e arrestato.

“Questi fatti evidenziano lo stato di abbandono in cui versano diverse città, soprattutto in termini di sicurezza, con situazioni di estremo degrado nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie.

Purtroppo, quella che doveva essere una giornata di festa è divenuta invece una giornata da dimenticare per genitori e bambini, nonché pericolosa, visto che hanno assistito alla scena.”

“Il nostro plauso va alle Forze dell’Ordine che in pochi minuti sono intervenuti e hanno riportato l’ordine.”

“All’interno delle stazioni ferroviarie si è già intervenuto grazie all’accordo Salvini-Ferrovie con il piano Stazioni, con l’introduzione di maggiori vigilantes, tornelli e società ad hoc per garantire la sicurezza dei viaggiatori sui treni. Questo perde valore se la sicurezza non è garantita anche nelle vicinanze delle stazioni, spesso abbandonate dalle amministrazioni PD nostrane”