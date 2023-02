Si comunica che stamattina il Viminale ha dato notizia al Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa che in questo fine settimana è previsto l’arrivo nuovamente presso il porto cittadino della nave “Ocean Viking” con a bordo 84 migranti, di cui 58 minori non accompagnati e 26 uomini. La nave della ONG SOS Mediterranee sta già facendo rotta su Ravenna ed è ora a circa 830 miglia nautiche.

Appena ricevuta la notizia, il Prefetto ha immediatamente informato il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale ed insieme hanno concordato per le 13.30 una prima riunione di coordinamento in Prefettura, alla quale hanno partecipato, oltre al Sindaco, rappresentanti della Regione Emilia Romagna, Forze dell’Ordine, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, AUSL Romagna, Autorità di Sistema Portuale, Croce Rossa Italiana, Caritas di Ravenna, USMAF, Vigili del Fuoco, Servizio 118 e della società concessionaria del Terminal Crociere di Porto Corsini.

E’ stato concordato che le operazioni di sbarco e di primissima accoglienza dei migranti dalla Ocean Viking saranno effettuate anche stavolta presso il Terminal Crociere e subito dopo l’arrivo, previsto per sabato alle ore 12.00, saranno dislocati secondo un piano di ripartizione regionale e nazionale.

Allo stato infatti, si sta verificando con la Prefettura di Bologna l’eventuale possibilità di accoglienza, anche parziale, nella Regione Emilia Romagna dei naufraghi, tutti uomini adulti, mentre per i minori verrà richiesta la ridistribuzione a livello nazionale a cura del Ministero dell’Interno.

Proroga del bando per l’accoglienza

Si rende noto che in previsione del prossimo sbarco di migranti previsto presumibilmente per il 17 o 18 febbraio p.v. si rende necessario prorogare al 17 febbraio 2023 ore 12:00 il termine per la presentazione della manifestazione d’interesse di cui alla all’avviso esplorativo finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata ex art 36 c.2, d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di accoglienza temporanea in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e gestione dei servizi connessi presso strutture ubicate, messe a disposizione dal concorrente, nel territorio della provincia di Ravenna – Base di gara € 60,00 pro-capite, pro-die, pubblicato sul sito della Prefettura di Ravenna nella sezione amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti.

Gli operatori interessati saranno invitati ad una eventuale successiva procedura negoziata che si svolgerà in modalità telematica sul portale www.acquistinretepa.it.

, s