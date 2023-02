Lunedì 13 febbraio 2023, presso la sede della Pubblica Assistenza di Russi, ha preso avvio il percorso di partecipazione dedicato alla costituzione di una Comunità energetica a Russi.

All’incontro hanno preso parte numerosi attori del territorio, firmatari di un Accordo Formale a sostegno del progetto: il Comune di Russi, la Pubblica Assistenza Russi, ASP Ravenna Cervia Russi, CNA, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e la Parrocchia di Russi.

Il percorso di partecipazione dedicato alla comunità energetica ha ottenuto un finanziamento regionale in seno al Bando partecipazione della Regione Emilia-Romagna, prevedendo 6 mesi di attività sul territorio. Obiettivo del percorso è l’informazione ed il coinvolgimento dei portatori di interesse e di tutti i cittadini per favorire l’attivazione di una Comunità energetica, ovvero l’aggregazione di soggetti che condividono energia rinnovabile e pulita, in uno scambio tra pari.

“In qualità di promotori del percorso di partecipazione ci auguriamo di suscitare interesse per il tema”, dichiara Enrico Castellari, Presidente della Pubblica Assistenza di Russi, “siamo felici dell’ottimo piazzamento che il progetto ha ottenuto nel Bando Regionale e adesso intendiamo lavorare, in accordo con l’Amministrazione comunale e con i soggetti che sostengono il percorso, perché si tratta di un tema molto importante in questo momento e in molti casi i singoli cittadini non sono in grado di affrontarlo”.

Il percorso si inserisce nel contesto della nuova Legge Regionale 5/22 dedicata alle Comunità Energetiche, costruita su un modello di sviluppo che fonda i suoi valori sulla lotta allo spreco energetico e sulla condivisione di un bene fondamentale come l’energia ad un prezzo concorrenziale, grazie all’innovazione che sta rivoluzionando il mercato dell’energia.

“Questo percorso di partecipazione è molto interessante in quanto il territorio di Russi ha teoricamente le caratteristiche per ricadere in una CER”, afferma Alessandro Donati, assessore del Comune di Russi, “la parte più difficile da affrontare sarà quella informativa e di avvicinamento della cittadinanza in quanto il tema trattato è ancora poco conosciuto e molto tecnico, per questo nel percorso saremo affiancanti da personale con competenze specifiche in materia.”

Il primo incontro ha rappresentato il momento di costituzione del Tavolo di Negoziazione, ovvero l’aggregato di attori locali promotori del percorso.

Le attività previste si svilupperanno nei prossimi mesi e andranno dunque a coinvolgere tutte le realtà del mondo economico, la cittadinanza, l’associazionismo e tutti i soggetti che a vario titolo possono essere interessati al tema in oggetto con attività quali questionari, focus group ed eventi pubblici. Le informazioni relative al percorso saranno disponibili sul sito web del Comune di Russi.