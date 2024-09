Venerdì 13 e sabato 14 settembre in via Felisio 61 a Solarolo si terrà la prima edizione di Feeleasy Music Festival.

Dopo alcuni anni di stop, i giovani del paese hanno preso in mano la storica festa di Felisio rivisitandola in chiave musicale. Tradizione e novità si uniscono per dare vita a due serate di musica originale e cibo artigianale.

Svariati concerti e DJ set si susseguiranno dalle 18:00 fino all’1:30, mentre alle 19:00 aprirà lo stand gastronomico con pasta fatta a mano, pizza fritta e opzioni vegetariane.

Parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza agli enti che l’organizzazione sostiene da anni.