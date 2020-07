A Ravenna parte un nuovo importante Corso di Laurea: “Società e culture del Mediterraneo”

L’Università a Ravenna riflette e si interroga sul futuro del Mediterraneo. Oltre a Medicina e Chirurgia partirà a settembre un altro importante Corso di Laurea per il campus di Ravenna dell’Università di Bologna. Si tratta del corso triennale in “Società e culture del Mediterraneo: istituzioni, sicurezza, ambiente” , attivato dal Dipartimento di Beni Culturali, che si prefigge di formare laureati in grado di affrontare i temi contemporanei dell’area mediterranea in campo politico, giuridico, storico-umanistico, economico e ambientale.