Positivo il 2021 per le autoscuole: AU.RA. Autoscuole si espande e punta sui giovani | VIDEO

Non sono molti i settori che possono lasciarsi alle spalle il 2021 con un bilancio più che positivo, fra queste realtà tuttavia un ruolo molto importante nell’ultimo anno l’hanno recitato le autoscuole. AU.RA. Autoscuola Ravenna, ad esempio, rappresenta oggi una realtà imprenditoriale in forte espansione nonostante un’attività fortemente penalizzata dal coronavirus con l’affluenza calmierata alle lezioni di guida e le limitazioni per l’accesso agli esami alla motorizzazione civile. Tuttavia AU.RA. è in procinto di estendere il proprio bacino oltre i territori di Ravenna e Cervia, grazie anche ad un forte investimento, anche recente, sui giovani. Oggi, oltre il 30% del personale, una quarantina di lavoratori, ha meno di trent’anni.