L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con il Centro di formazione Aeca Sacro cuore di Lugo, organizza e promuove due corsi di formazione e qualificazione finalizzati a fornire alle persone interessate le conoscenze di base necessarie per lo svolgimento dell’attività di baby sitter.

I percorsi formativi proposti affronteranno i seguenti temi: elementi di base di pedagogia e psicologia, di puericultura, gioco e lettura, elementi base della corretta alimentazione del bambino, primo soccorso e sicurezza in ambiente domestico, la relazione con la famiglia.

Partecipare al corso consentirà di essere inseriti all’interno di un elenco dal quale le famiglie interessate potranno attingere nel caso siano alla ricerca di baby sitter.

Ogni percorso formativo dura 60 ore, di cui 30 di formazione teorica e 30 di pratica da realizzare nei servizi educativi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Le lezioni teoriche si svolgeranno nella sede Aeca – Sacro cuore di Lugo, in corso Garibaldi 65.

Il primo corso si terrà nei mesi di marzo e aprile, mentre il secondo sarà attivato solamente se il numero delle domande pervenute lo rendesse necessario.

La partecipazione ai corsi è completamente gratuita, mentre l’ammissione dei candidati avviene tramite colloquio.

Le iscrizioni sono aperte fino al 26 febbraio; i colloqui di selezione delle candidature pervenute si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio.

Tutte le informazioni e la modulistica sono consultabili al link www.labassaromagna.it/Argomenti/Popolazione-e-societa/Protezione-sociale/Politiche-familiari.

La candidatura potrà essere effettuata inviando l’apposito modulo e i relativi allegati all’indirizzo mail centrofamiglie@unione.labassaromagna.it, oppure a mano allo sportello sociale-educativo del proprio Comune di residenza.

Il Centro per le famiglie offre un servizio di consulenza per l’iscrizione e per qualsiasi altra informazione, attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30 (telefono 0545 38397, oppure 366 6156306, mail centrofamiglie@unione.labassaromagna.it); qualora necessario, sarà possibile fissare anche un appuntamento telefonico o in sede.

Il percorso formativo si inserisce nell’ambito dei percorsi di qualificazione delle figure di supporto alla conciliazione vita-lavoro delle famiglie, sostenuto dal fondo straordinario famiglie della Regione Emilia-Romagna.