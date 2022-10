108 chilometri in bicicletta a 95 anni come escursione abitudinale. È diventata presto virale sui social la storia raccontata da Davide Cassani sul proprio profilo Facebook. L’ex commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo ha infatti voluto esporre ai suoi contatti l’incontro dal fruttivendolo che l’ha lasciato senza parole per lo stupore.

Nel negozio infatti Cassani ha incontrato un signore di 95 anni, Franco Zoli, che lo ha riconosciuto, confessando la sua passione per la bicicletta, coltivata ancora due o tre volte a settimana.

“Ma a quale media?” ha chiesto incuriosito Cassani. 30 Km/h. Svelata l’età, lo stupore dello sportivo: «A momenti, lo ammetto, cado svenuto. Perché avevo di fronte un signore in splendida forma, fresco, sorridente, vivace, senza un filo di grasso addosso».

Lo stupore aumenta poco dopo quando l’uomo svela a Cassani la bicicletta utilizzata: una Viscontea del 1973, sulla quale l’uomo arriva abitualmente a Bertinoro o a San Benedetto in Alpe, 108 chilometri fra andata e ritorno.

«Sono senza parole, non so più cosa dire e pensare perché stavo parlando con un signore di 95 anni ma che mi raccontava imprese che normalmente fanno uomini con 30 anni in meno.

Nel salutalo gli faccio un’ultima domanda” ma come faccio ad arrivare alla sua età con quella forma?”

Franco mi guarda, sorride e mi dice:” intanto continui a pedalare, sicuramente le farà bene”»