Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il riparto, per ciascuna scuola, delle risorse disponibili per il “Piano Scuola 4.0”, che prevede uno stanziamento di 2,1 miliardi di euro per trasformare 100.000 classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e creare laboratori per le professioni digitali del futuro negli istituti scolastici del secondo ciclo.

Il piano è suddiviso in 2 azioni:

‘Next generation classrooms’: ciascuna scuola del primo e del secondo ciclo potrà trasformare almeno la metà delle classi attuali, progettando nuovi ambienti e una nuova didattica con un finanziamento complessivo di 1 miliardo e 296 milioni; ‘Next generation labs’, gli spazi per le professioni digitali del futuro: questa azione si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado per realizzare laboratori in grado di sviluppare competenze digitali.

Il riparto indica che gli istituti del nostro territorio riceveranno complessivamente 9,2 milioni di euro, risorse fondamentali per rendere più efficace la didattica delle scuole ravennati.

“Gli spazi di apprendimento non sono meri contenitori di attività didattiche, ma luoghi che influenzano in modo significativo l’apprendimento e l’insegnamento” ha commentato il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.

“Il modello tradizionale di spazio di apprendimento oggi non è più in linea con le esigenze didattiche e formative delle studentesse e degli studenti rispetto alle sfide poste dai cambiamenti culturali, sociali, economici, scientifici e tecnologici del mondo contemporaneo. Questi importanti finanziamenti sono tesi a fornire nuove opportunità alle nostre scuole e ai nostri ragazzi”.