Sensibilizzazione e impegno sociale per un pianeta che respira a pieni polmoni, questa è la massima che il Gruppo KRUK, leader in Europa nella gestione del credito, segue anche attraverso le sue sedi italiane, obiettivo condiviso con Agecredit, operante nel mercato del recupero crediti per conto terzi con sede a Cesena, acquisita da KRUK nel 2018. La società riconosciuta ufficialmente dal UN Global Compact Network per lo Sviluppo Sostenibile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, annuncia assieme a zeroCO2 un nuovo progetto, questa volta in Emilia Romagna e in Liguria che prevede la piantumazione di altri 300 alberi che si vanno ad aggiungere a 100 alberi piantati in Lombardia e Sicilia.

La piccola foresta distribuita a macchia di leopardo sul territorio nazionale ha scopi differenti a seconda delle esigenze di ciascun territorio che vi abita. Nei pressi di Cesena e Ravenna, è prevista la messa a dimora di 200 alberi forestali e da frutto, un progetto di agroforestazione che oltre a restituire benefici ambientali dona servizi ecosistemici alle comunità, testimoniando la volontà di Agecredit (assieme al gruppo KRUK di cui fa parte) a essere presente e apportare valore nei luoghi in cui tutti i giorni svolge il suo lavoro. A Corniglia, in provincia di La Spezia, la piantumazione di varietà locali di 100 alberi da frutto riqualificherà dei terrazzamenti abbandonati per favorire il ripristino della biodiversità del territorio e per ridurre l’incidenza degli eventi di dissesto idrogeologico, già presenti sul territorio.

Queste due nuove foreste si aggiungono ai progetti già avviati, come la foresta di 40 alberi alle porte di Milano nel Parco della Vettabbia, parte di un piano di agroforestazione urbana che coniuga la parte agricola e forestale a vantaggio dell’ambiente producendo cibo e lavoro. E al progetto di bonifica in un’area rurale in Sicilia realizzato con la piantumazione di 60 alberi da frutto.

La messa a dimora delle foreste in Emilia Romagna e Liguria, che si aggiunge ai già 100 alberi piantati in Lombardia e Sicilia, conterà quindi 400 alberi che equivalgono a 140 tonnellate di CO2 assorbite dall’atmosfera nell’arco di 15 anni dalla messa a dimora, l’equivalente di 462mila chilometri percorsi con un’auto a benzina (più di 11,5 volte la circonferenza della Terra).

“È sempre un piacere poter veder KRUK Italia e Agecredit agire uniti non solo quando ci si occupa di business ma anche per il raggiungimento di obiettivi sostenibili. Insieme stiamo cercando di ridurre il nostro impatto, infatti oltre al progetto di riforestazione stiamo intervenendo sulla nostra carbon footprint riducendo i consumi e le emissioni delle nostre sedi”. Spiega Manuel Zanella Amministratore delegato di Agecredit – “Siamo orgogliosi di poter contribuire, nel nostro piccolo, a progetti di valore come questo che ci permettono di proteggere il nostro territorio, rafforzando il rapporto che ci lega all’Emilia Romagna, dove siamo presenti a Cesena con la nostra sede da quasi 30 anni”.

“I progetti realizzati con KRUK raccontano la varietà di impatti che gli alberi possono avere sul territorio italiano” spiega Andrea Pesce, CEO di zeroCO2 “Tutte le cooperative con cui collaboriamo, dalla Sicilia, alla Liguria, passando per la Lombardia e l’Emilia Romagna, ci raccontano dell’importanza che gli alberi possono avere sul territorio, per difendere il suolo, e sulle persone, per garantire nuove opportunità di lavoro e crescita.”

Una foresta sparsa, quindi, per ampliare lo sforzo verso una maggiore sostenibilità e creare valore per i territori che ospitano gli alberi di KRUK Italia.

