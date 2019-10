Giornata di intensi controlli delle pattuglie della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina nella giornata di venerdi 4 ottobre 2019, con le pattuglie che, a seguito di segnalazioni telefoniche sono intervenute sia sul territorio del comune di Brisighella che in quello di Faenza e hanno rintracciato: due donne nomadi di nazionalità romena in centro a Brisighella in atteggiamenti sospetti e un nigeriano che chiedeva l’elemosina disturbando i cittadini davanti a un super mercato in centro a Faenza.

Tutti gli stranieri sono stati accompagnati al comando di via Baliatico a Faenza, dove si è accertato che: una delle due donne, pluripregiudicata per furti in abitazione aveva in atto un provvedimento di divieto di ritorno nel territorio dello Stato italiano fino alla fine del 2022, ed è stata quindi denunciata in stato di libertà al Tribunale di Ravenna per la violazione ai sensi dell’art 20 comma 14 del D.lgvo 30 febbraio 2007, mentre la seconda, minorenne di 17 anni, incensurata è stata affidata ai servizi sociali. Nei confronti del cittadino nigeriano invece, regolare sul territorio dello stato, in quanto in possesso di richiesta d’asilo per motivi umanitari presentato alla Questura di Bologna è stato emanato il daspo urbano di allontanamento dalla città, così come previsto dalla legge Minniti, oltre alla sanzione prevista dal codice della strada per chi esercita l’attività di parcheggiatore abusivo. Il Comando della Polizia Locale dell’URF intende far sapere ai cittadini dell’Unione che:



Sta mettendo in campo ogni sforzo possibile per aumentare il presidio in alcuni punti caldi della città di Faenza e dell’intera unione, anche grazie alla collaborazione dei cittadini con le loro segnalazioni. I controlli saranno costanti e programmati e hanno l’obiettivo di restituire maggiore tranquillità a quanti vivono vicino alle zone più a rischio e di confermare che la sicurezza urbana resta un obbiettivo prioritario del Comando.