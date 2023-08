Si è svolta nei giorni scorsi a Torri di Mezzano, l’undicesima edizione della “Dopo di Noi”, la camminata ludico-motoria non competitiva di 6 e 3 km che si corre su un percorso non competitivo ricavato attorno alla struttura residenziale della Fondazione Dopo di Noi. Seicentocinquanta circa in totale i partecipanti, di cui oltre 500 i podisti iscritti alla camminata e moltissimi partecipanti tra cui privati cittadini, familiari, parenti e amici delle persone disabili attualmente ospitate all’interno della struttura gestita dalla Cooperativa San Vitale.

La Fondazione ‘’Dopo di Noi’’ lo ricordiamo è nata nel 2004 per accogliere e dare un primo concreto supporto alle persone affette da disabilità permettendo loro di ricevere adeguate cure, affetto e assistenza anche ‘’dopo’’ ovvero quando la loro famiglia verrà meno.

Ideata e organizzata dalla Società Podistica Alfonsinese, questa camminata, già da alcuni anni si avvale del coinvolgimento di tutte le società podistiche del territorio ravennate facenti parte del Coordinamento delle Società Podistiche Ravennati, oltre che di Uisp Ravenna Lugo e di tutto il movimento del volontariato, che gravita attorno alla struttura tra Alfonsine e Ravenna, tutti sempre molto sensibili alle iniziative di solidarietà e tra questi anche il Centro Sociale ‘’IL Girasole’’ di Alfonsine.

Tutto il ricavato della manifestazione che ammonta a duemila duecentosessanta euro è stato subito consegnato a fine della serata al responsabile della struttura di Torri assieme a Romina Maresi presidente della Coop San Vitale per l’acquisto di materiale per i suoi Torrini, così come sono chiamati i suoi ospiti che ha anche aggiunto:’’ Siamo oltremodo felici di aprire le porte della nostro progetto sul dopo di noi in occasioni anche come questa a tutti coloro che vogliono venire a conoscere questa bella realtà ed il lavoro di crescita sociale dei nostri ragazzi che qui trovano una casa sicura ed accogliente per il loro futuro’’. Da sottolineare che il piccolo tesoretto della serata è frutto dei provenienti dalle iscrizioni e della vendita in beneficenza di dolci, piadina fritta e panini o piadine con salsiccia, ed anche del contributo fondamentale di tanti sponsor privati e delle attività commerciali che hanno reso possibile l ‘abbattimento dei costi e quindi permesso di garantire una più ricca raccolta fondi e il supporto fondamentale di Franco Zannoni il piano bar che ha allietato la serata con la sua musica.

Molto soddisfatto il vice presidente della Società Podistica Alfonsinese Alfredo Bagnari che per primo ha pensato anni fa dopo una visita alla struttura ed una chiaccherata con l’allora responsabile dottor Angelo Antonellini, attuale assessore del comune di Alfonsine, di coinvolgere gli ospiti ed operatori della Fondazione dopo di Noi in quello che per loro oramai è divenuto l’appuntamento clou dell’estate, ed ha tirato‘’un bilancio molto positivo di questa camminata realizzata per gli ospiti della struttura, considerando il caldo ed anche il periodo ancora vacanziero e poi post Covid-19 e ancora alluvioni ed eventi climatici che hanno colpito duramente queste zone ma che soprattutto rimarca l’elemento del coinvolgimento dei ragazzi nel vivere la normalità di una festa aperta a tutti ma soprattutto tutta per loro, e che attendono ogni anno con grande entusiasmo ‘’.

Soddisfatto ed anche ed un po’ emozionato anche Paolo Lucci, vicepresidente del Coordinamento podistico ravennate: ‘’è stata una bellissima e riuscita serata, queste sono le manifestazioni da curare e da promuovere sempre di più da parte del nostro Coordinamento perché fanno bene a noi e anche a tutta la comunità’’.