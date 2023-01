100 anni dalla nascita di Silvio Corbari

100 anni dalla nascita di Sirio Corbari, Medaglia d’oro al Valor Militare per i numerosi successi ottenuti al comando dei partigiani nella lotta di Resistenza fra il faentino e il forlivese. Silvio Corbari, il nome di battaglia divenuto quasi un simbolo per la popolazione fra il ’43 e il ’44, divenne celebre, oltre che per le azioni condotte contro fascisti e nazisti, anche per le modalità con cui spesso ingannava e dileggiava il nemico, diventando un importante strumento di propaganda e fonte di disagio per i gerarchi italiani e tedeschi. Per ricordare le gesta di Silvio Corbari, il Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea di Faenza, in collaborazione con il Centro Sociale Corbari, hanno organizzato una serie di incontri