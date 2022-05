Nell’ambito della XXII Settimana scientifica, il Comune di Faenza e la Palestra della scienza, propongono una serie di appuntamenti nel mese di maggio.

Domenica 15, la Casa-museo di Raffaele Bendandi organizza la ‘Visita al museo dei fantaveicoli di Imola’. Partenza alle 9 da via Manara 17, sede di Casa Bendandi. Info e prenotazioni al 338.818688.

Martedì 17 e mercoledì 18, il Corso di laurea in chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali tradizionali e innovativi, di Faenza propone, nella sua sede di via Granarolo 62, dalle 9 alle 16, un open day con lezioni aperte e visita ai laboratori dal titolo ‘Materialmente nel tuo futuro: la Chimica dei materiali di Faenza’. Info e prenotazioni: 0546.937909 o 0546.937910.

Giovedì 19, il Gruppo astrofili faentini, in collaborazione con ARAR Ravenna, nel Parco delle ginestre, in via Salita di Oriolo, alle 20.30, metterà a disposizione i suoi binocoli per esplorazioni astronomiche.

Venerdì 20, due appuntamenti. L’Università per gli adulti di Faenza, alle 14.30, propone la visita guidata all’azienda Tema Sinergie. Info e prenotazioni: 331.1317945. Al Museo civico di scienze naturali di Faenza di via Medaglie d’Oro 51, alle 20.30, ‘Castelli e villaggi fortificati medievali nel territorio della vena del gesso’. Info e prenotazioni: 338.1600208.

Sabato 21, tra le 9.30 e le 12, la Società Torricelliana aprirà le porte per una visita guidata alla sede e all’aeronave dell’ingegnere Pritelli. Info: 349.5848423. Per le scuole visite su prenotazione. Per le ‘Domeniche in fattoria’, all’Apicultura Lombardi.

Nelle giornate del 15, 22 e 29 maggio, in via Mercanta 11, dalle 15 alle 18, si parlerà di ‘Sostenibilità in 3D: economia, ecologia e sociale’. Verranno mostrate nuove strutture e tecnologie aziendali con visita guidata e lezioni all’aperto. Info e prenotazioni: 0546.47155 e 345.8108108.

Sabato 28, alle ore 17, il Gruppo astrofili e la Palestra delle scienze, in via Cavour 7, terranno a battesimo l’installazione ‘La via dei pianeti’ opera ideata da Sergio Sangiorgi. Info e prenotazioni 340.7742241 e al sito www.astrofaenza.it.

La XXII Settimana scientifica 2022 si avvale della collaborazione del Centro culturale Guaducci, Ludoteca Faenza, Corso di laurea in chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali, tradizionali e innovativi (Sede di Faenza, Università di Bologna), Istec, Casa Museo Raffaele Bendandi, Itip Bucci, Museo Malmerendi, Gruppo astrofili Faenza, Libera università per adulti faenza, MeteoFa, Apicultura Lombardi e Società Torricelliana di scienze e lettere di Faenza.