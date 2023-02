Ritorna a Ravenna nei giorni 24-25-26 febbraio dalle ore 9.00 fino alle ore 19.00, in Piazza San Francesco il “Mercatino solidale” . I Volontari e le Volontarie di Croce Rossa del Comitato di Ravenna come sempre saranno presenti con l’allestimento di una tenda per la vendita di abiti, oggettistica, quadri, libri e altro.

L’iniziativa è volta a raccogliere fondi proprio per dare un segno tangibile di quanto il Comitato di Croce Rossa opera sul territorio e per contribuire a “dare una mano” ai Volontari e Volontarie della CRI sempre in prima linea.

Il contributo di tanti che supportano le nostre attività è prezioso e come sempre l’elenco del ricavato delle raccolte fondi e delle iniziative solidali è aggiornato sul sito www.criravenna.it dove sono elencati i progetti da sostenere e le nuove iniziative in corso, sia locali che nazionali.

Grazie anticipatamente a tutti coloro che saranno con noi ad aiutare chi ha bisogno!

Per ulteriori informazioni: ravenna@cri.it