Un pomeriggio di ricordi con “E Sciop”

Giovedì 19 maggio alle ore 15.00 presso il Centro Sociale Culturale Porta Nova Asp, a Russi in via Aldo Moro 2/1, si terrà la proiezione del filmato “E Sciop”, una sorta di “come eravamo” con un girato che mostra i personaggi che hanno fatto la storia del Paese, come appunto “E Sciop”, l’indimenticabile calzolaio.

Presentazione a cura di Aldino Francesconi.