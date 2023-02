Una seconda imbarcazione per far partire la scuola paralimpica di vela di Marinando

Seconda imbarcazione per Marinando per avviare la prima scuola paralimpica di vela in regione. La nuova barca, un’Hansa 303, è stata donata all’associazione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Insieme al natante donato dai Rotary, andrà a costituire la flotta della realtà di Marinando non solo per la scuola paralimpica, ma anche per le attività agonistiche dell’associazione. Il sogno sono i Campionati Mondiali in Portogallo. Più concretamente invece è già in fase di predisposizione un progetto di inclusione legato alle scuole con la collaborazione del Circolo Velico Ravennate