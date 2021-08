Nel weekend di Ferragosto, molteplici gli interventi eseguiti dai Vigili del Fuoco su tutto il territorio provinciale. Tutte le squadre del comando sono state impegnate in interventi incendi, soccorsi e messe in sicurezza. In particolare, le situazioni più problematiche sono avvenute nel territorio di Russi, dove un rogo di sterpaglie ha interessato una scarpata stradale tra San Michele e Godo. Sono intervenute 2 squadre da Ravenna con autopompaserbatoio, autobotte e modulo boschivo.

Un altro incendio ha coinvolto la cucina di un ristorante. Per spegnere le fiamme sono dovuti intervenire 4 squadre da Cervia e Ravenna con autopompaserbatoio), autobotte), autoscala) e mezzi boschivi.

Un’altra operazione delicata è stata la messa in sicurezza di alcune tubature del gas che, per cause in accertamento, si sono distaccate dalla loro sede rischiando una pericolosa fuoriuscita, sventata grazie all’utilizzo temporaneo di puntelli. In tutti gli interventi non risultano feriti.