Parte questa sera la rassegna “Volumi – finestra sulla nuova editoria fotografica”, realizzata in collaborazione tra Fototeca Manfrediana e Officina Matteucci. L’appuntamento è per questa sera alle 18.30 presso lo spazio espositivo Officina Matteucci, C.so Mazzini 62, per la presentazione del volume di Danilo Montanari “Fototdiagnostik”. Il volume consiste in un cofanetto contenente dieci fotografie ispirate al test proiettivo elaborato da Hermann Rorschach nel 1921, il così detto “test delle macchie” utilizzato in psicodiagnostica per l’indagine sulla personalità. Le fotografie sono state scattate al Lago di Antermoia, un lago glaciale che si trova in Val di Fassa nelle Dolomiti Trentine. Così come il test, questo lavoro è composto da dieci immagini rispecchiate su un asse di simmetria: nel caso del Rorschach il ribaltamento è dovuto all’inchiostro che, una volta piegato il foglio, forma la figura; nel cofanetto fotografico questo effetto è dovuto al riflettersi delle rocce nell’acqua. Montanari è nato a Ravenna nel 1984, da quattro anni tiene lezioni di fotografia all’Università di Bologna nel Corso di Elementi di Urbanistica e ha collaborato con Ravenna Teatro/Teatro delle Albe. L’ingresso all’evento è libero, prima della presentazione è previsto un aperitivo per il pubblico.