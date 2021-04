Da alcuni giorni volontari dell’Associazione Piccola Oasi Lilly e i Vagabondi hanno iniziato a monitorare i parchi faentini e a pulirli dalla sporcizia. Un’attività spontanea, al di fuori della convenzione che l’associazione ha con il Comune di Faenza per la gestione del Parco Bucci e del Parco Tondo. Un gesto verso l’ambiente, per contrastare la maleducazione di chi non rispetta il verde.

In questi giorni i volontari sono stati al Parco Mita, al Parco Tassinari e al Parco San Francesco