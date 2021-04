È terminata ieri la decorazione a cura dell’Associazione Banda Sonora delle quattro saracinesche poste in Via Cantinelli 36 di Faenza; le opere sono state realizzate dall’artista faentina Manuela Mancini e fanno seguito ad altre già realizzate nell’ambito dell’area adiacente al parco Bucci.

L’opera di riqualificazione artistica di alcuni angoli della città proseguirà nelle prossime settimane, già a partire da domani sabato 10 aprile, in Via Medaglie D’Oro, con l’intento di creare un percorso con finalità non solo decorative, ma anche turistiche.

Sono già tante le attività commerciali che si sono fatte avanti, per verificare la fattibilità di dipingere le proprie saracinesche. Una trentina i progetti da valutare, mentre al termine di questa prima fase di decorazione si raggiungerà le 15 saracinesche riqualificate.