Quando vieni da due vittorie consecutive e affronti un’avversaria che di nome fa Tris Volley pareva un peccato non riuscire a portare a casa la vittoria. Questo avranno pensato le leonesse giallorosse che hanno sfoderato una prestazione super al cospetto di una formazione valida che si presentava a Ravenna forte della quinta posizione in classifica, appena sotto alla zona playoff.

Coach Biagio Marone parte con il sestetto “Made in Ra” delle ultime settimane con la diagonale Baravelli-Ghiberti, Monaco e Balducci in 4, Bendoni e Fusaroli al centro, con l’unica “straniera” il libero Macchi, forlivese. Non vogliamo scomodare la storia ma ai più anziani e con buona memoria verrà in mente un illustre precedente….

Le “orange” marchigiane scendono in campo con la capitana Leonardi al palleggio, Malatesta opposta, Mazzucchelli e Borgognoni esterni, Mancinelli e Radoni centrali, libero Gasparrini.

Primo set all’insegna di un sostanziale equilibrio che però vede l’Olimpia prendere il pallino del match grazie ad una P1 molto incisiva e ad una ottima efficienza a muro e in difesa che scalfisce le certezze delle ospiti. Olimpia avanti 20-15 subisce il tentativo di rimonta ospite fino al 21-19, poi un monster block del capitano Bendoni manda in battuta la centrale classe 2006 Comastri subentrata a Fusaroli per sfruttare la sua micidiale stilettata dai 9 metri. Scelta azzeccata perché Zoe piazza il primo dei suoi 5 aces della partita e con altre due bordate consente rigiocate che portano a casa Olimpia il parziale.

Nel secondo set la partita non cambia, le leonesse non mollano un centimetro, acquisiscono qualche lunghezza di vantaggio e pian piano scardinano la resistenza avversaria. La ricezione precisa consente a Baravelli di variare il gioco in maniera impeccabile, aiutata anche dalle sue compagne che vanno a terra con regolarità. Pochissime sbavature e grande lettura degli attacchi delle avversarie che spiega bene gli 11 i muri punto per Ravenna e molti i tocchi che consentono difese super (Macchi sugli scudi) e contrattacchi vincenti. Dal 18-13 Olimpia un mano-out di Ghiberti materializza la “zona Comastri”. Parziale di 7 punti (con 2 aces) e rigiocate da manuale. Una sola squadra in campo.

Sotto di due set e con il morale a terra viene fuori l’orgoglio delle ospiti che scappano via subito e costruiscono un largo vantaggio fino al +9 (10-19). La reazione di Bendoni e compagne è veemente con un 6-0 che le rimette in partita. Il finale è in volata, ancora Comastri al servizio fa correre un brivido sulla schiena del coach ospite Giampieri ma dopo un altro ace e il “solito” murone di Bendoni, la battuta va lunga e il set a Polverigi.

La più bella Olimpia di questa stagione torna però prepotente nel 4º set, vola sulle ali dell’entusiasmo già in avvio (10-2) e tiene a bada gli ultimi fuochi in campo arancione. Curioso è che la partita si chiuda ancora con un punto da servizio questa volta della seconda palleggiatrice Ravaglia appena entrata che mette la palla a terra in posto 5 avversario e fa partire i festeggiamenti in casa Olimpia.

Il presidente Olimpia Giuseppe Poggi, giustamente soddisfatto della prova della sua squadra sottolinea che: <<questa partita è stata importante perché da continuità ad una crescita evidente di tutta la squadra. Brave a tutte perché l’intensità degli allenamenti si vede anche dalla qualità dei cambi durante la gara. Il nostro è un progetto di costruzione a medio termine, non ci siamo mai fatti condizionare dai risultati e ora raccogliamo i primi frutti di questo lavoro. Di questo ne andiamo fieri!>>.

In tema di tris, questo successo consente un salto triplo in classifica con tre posizioni scalate e settimo posto. Sabato prossimo trasferta a Monte Urano (FM) contro la formazione locale fanalino di coda del campionato. Occorrerà non sottovalutare l’impegno per proseguire la striscia vincente.

IL TABELLINO:

OLIMPIA TEODORA – TRIS VOLLEY POLVERIGI 3-1 (25-19, 25-13, 23-25, 25-20)

OLIMPIA: Fusaroli 8, Macchi (L1), Monaco 10, Pioli, Baravelli 3, Ghiberti 8, Bendoni (K) 10, Comastri 8, Ravaglia 1, Piovaccari 6, Balducci 16. N.e. Barboni (L2), Munteanu, Ronchi. All. Marone

TRIS VOLLEY: Gasparrini (L1), Arcangeli 1, Gaimbartolomei 2, Mazzucchelli 4, Borgognoni 7, Radoni 4, Lucchetti 6, Zappi (L2), Leonardi (K) 7, Malatesta 7, Barchiesi, Mancinelli 7. N.e. Favi. All. Giampieri

Altri risultati 20º turno Serie B2 girone G: Pontedera-Rimini 3-0 , Prato-Monte Urano 3-0, Castenaso-Potenza Picena 3-3 , Riccione-Porto S.Giorgio 3-1, Pagliare-Ozzano 0-3, Pistoia-Lucrezia 3-1.

Classifica: Ozzano e Pontedera 55, Prato 49, Riccione 44, Pistoia 37, Polverigi 36, Olimpia Teodora 26, Porto S.Giorgio, Potenza Picena e Lucrezia 25, Rimini e Castenaso 17, Pagliare e Monte Urano 5.