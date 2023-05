Conquistando altre due vittorie per 3-0, autentico suo marchio di fabbrica di questa annata, la Consar Under 19 rivince il titolo regionale (il quinto di fila per il gruppo dei 2004) e accede alle finali nazionali, in programma ad Agropoli dal 23 al 28 maggio. In un PalaCosta festante e ribollente di tifo (oltre 600 gli spettatori presenti) la compagine di Guarnieri batte nella semifinale del mattino il Modena Volley, in una gara a senso unico, tenuta in mano fin dai primi scambi, e si ripete nella finalissima del pomeriggio contro il Moma Anderlini, uscito vincitore per 3-0 nell’altra semifinale del mattino contro il Niagara 4 Torri Ferrara. Nella riedizione della finale scorsa, a compagine modenese, dopo avere perso nettamente il primo set, ha il merito di tenere testa ai padroni di casa per quasi tutto il secondo set e buona parte del terzo.

Oltre al titolo regionale, la Consar porta a casa i premi per il miglior alzatore, assegnato a Filippo Mancini, il miglior centrale, attribuito a Robert Chirila, in prestito dalla Wimore Parma di A3, il miglior schiacciatore, andato a Mattia Orioli, e per il miglior giocatore della final four, riconosciuto a Alessandro Bovolenta (34 punti nelle due gare). Il Moma Anderlini, che lascia il campo tra gli applausi comunque del pubblico, si consola con il pass per la finale nazionale e con il premio per il miglior libero, vinto da Massimo Schiavoni.

“Questa è una squadra che ha un suo nucleo storico formato dai 2004 – commenta coach Guarnieri – rinforzato da Chirila, che ha giocato a Parma in A3, da Truocchio che la scorsa stagione era a Modena, e da Orto, che era a Vibo. E’ un gruppo che è cresciuto molto a livello tecnico e di esperienza grazie anche al campionato di A2 che hanno appena finito di giocare. E insieme a loro c’è un gruppo di ragazzi che sono stati importanti durante tutta la stagione sia per le partite della fase provinciale e regionale sia per gli allenamenti in preparazione a questa final four, permettendoci di fare allenamenti di qualità”.

Anche la squadra Under 15 della Consar centra il traguardo della finale nazionale, in programma a Prato dal 16 al 21 maggio. Nella final four di Collecchio, il sestetto di Minguzzi batte in semifinale la Pallavolo Bologna per 3-1 (25-23, 21-25, 25-12, 25-19) e poi, col pass delle finali nazionali in tasca, si è arresa nell’atto conclusivo per 3-0 (25-23, 25-12, 25-19) alla Gas Sales Bluenergy Piacenza.

“Siamo veramente contenti del risultato – ammette il tecnico Valerio Minguzzi – anche se ci è dispiaciuto avere perso la finale, però non dobbiamo dimenticare che questo era un gruppo sperimentale e un po’ alla volta, mattoncino dopo mattoncino, è riuscito a costruire gioco, a trovare compattezza e intesa fino ad arrivare a prendersi la finale nazionale, che andremo a giocare con grande serenità, convinti di poter fare bene”.

In ambito regionale resta ora la final four dell’Under 17 d’eccellenza, in calendario domenica 14 maggio a Reggio Emilia, dove la Consar affronterà in semifinale il Modena Volley. Qui in palio c’è la finale nazionale a Trento dal 30 maggio al 4 giugno.

Il tabellino della semifinale Under 19

Ravenna-Modena Volley 3-0 (25-12, 25-16, 25-16)

CONSAR RAVENNA: Mancini 3, Bovolenta 16, Chirila 6, Minniti 1, Truocchio 12, Orioli 17, Orto (lib.), Candito. Ne: Chiella, Tomassini, Pascucci, Falzaresi, Fucksia (lib.), Ravaglia. All.: Guarnieri.

MODENA VOLLEY: Melato 1, Castagneri, Sandu 4, Rascato 3, Menabue 6, Schianchi 5, Bini (lib.), Brondolo 3, Malavasi 4, Pauli, Comparoni, Gozzi, Bertagnoli, Ugolini (lib.). All.: Asta.

ARBITRI: Garattoni di Verucchio e Catalano di Rimini.

NOTE: Durata set: 20’, 21’, 22’, tot. 63’. Ravenna (6 bv, 12 bs, 8 muri, 6 errori, 65% attacco, 50% ricezione, 25% perf.), Modena (2 bv, 8 bs, 2 muri, 12 errori, 33% attacco, 48% ricezione, 15% perf.).

Il tabellino della finale Under 19

Ravenna-Moma Anderlini 3-0 (25-16, 25-21, 25-20)

CONSAR RAVENNA: Mancini 3, Bovolenta 18, Minniti 4, Chirila 4, Orioli 9, Truocchio 10, Orto (lib.), Tomassini 3, Falzaresi. Ne: Chiella, Pascucci, Fucksia (lib.), Ravaglia, Candito. All.: Guarnieri.

ANDERLINI MODENA: Artioli, Serafini 2, Bertoni 2, Alberghini 3, Signorini 12, Riccò 5, Schiavoni (lib.), Zanetti, Storchi 4, Luppi 1. Ne: Bertazzoni, Totti, Gambaretto (lib.), Bernardelli. All.: Tomasini.

ARBITRI: Catalano di Rimini e Garattoni di Verucchio.

NOTE: Durata set: 21’, 24’, 27’, tot. 72’. Ravenna (5 bv, 19 bs, 7 muri, 6 errori, 44% attacco, 62% ricezione, 26% perf.), Anderlini (4 bv, 8 bs, 3 muri, 16 errori, 28% attacco, 41% ricezione, 20% perf.).