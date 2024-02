La sosta del campionato non rovina la marcia della Fenix Energia. Al rientro in campo dopo due settimane di pausa., le faentine superano 3-1 in casa il Rubicone In Volley mantenendo così la vetta della classifica insieme al Rainbow Forlimpopoli.

Il primo set è però di marca ospite, con il Rubicone In Volley che mostra maggiore lucidità aggiudicandosi la frazione 25-21. Faenza reagisce prontamente e si prende l’inerzia del match, vincendo il secondo set 25-21 e il terzo con un netto 25-16. Nella quarta frazione la Fenix Energia trova subito un buon vantaggio poi ha una piccola flessione che favorisce il ritorno delle avversarie, ma nel finale è brava a chiudere i conti sul 25-21 conquistando tre punti d’oro.

“Ancora una volta abbiamo risentito della sosta come ci era capito dopo la pausa natalizia – afferma coach Angelo Manca – e infatti abbiamo impiegato un po’ di tempo ad ingranare. Nel primo set siamo mancati in tutti i fondamentali, ma questo non deve togliere meriti alle nostre avversarie che hanno giocato molto bene, confermando di non meritare quella posizione di classifica.

Negli altri set siamo poi riusciti a giocare la nostra pallavolo e ad essere più determinati. Ora dobbiamo lavorare per ritrovare il miglior ritmo partita, perché si preannuncia un girone di ritorno davvero combattuto”.

La Fenix Energia giocherà la prossima partita giovedì 15 febbraio alle 21.15 in casa della Libertas Claus Volley Forlì.

Fenix Energia Faenza – Rubicone in Volley 3-1 (21-25; 25-21; 25-16; 25-21)

FAENZA: Alberti 2; Bertoni 3; Solaroli 8; Francesconi 13; Gorini 18; Betti; Emiliani 3; Baldani; Cavallari 12; Seganti (L); Zoli (L); Guardigli 1; Maines 2. All.: Manca

RUBICONE: Domeniconi; Oke Torisegu 17; Milella 3; De Troia ne; Guardigli 1; Zuffi (L); Casalini; Siroli ne; Teodorani An 7; Bizzocchi 7; Raggio Delgado, Teodorani Al 1; Bernabini ne; Pasini 18. All.: Ortolani

Note – Ace: FA: 4; RU: 3; Errori Battuta: FA: 6; RU: 9; Muri: FA: 8; RU: 6.