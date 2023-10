Non c’è niente di peggio che affrontare una squadra molto forte, tra le candidate alla promozione, e per giunta ferita dal ko all’esordio. Se ne è accorta la Consar che nella sua prima gara di questo campionato, pur disputando una partita di valore, ha dovuto pagare dazio alla qualità e alla rabbia della Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo. La formazione piemontese si è imposta per 3-0, prendendosi anche il terzo set dopo essere stata a lungo in svantaggio e annullando sette set ball alla Consar. La quale, a sua volta, recrimina per quel parziale, che sembrava avere in pugno, e per alcune ingenuità che hanno compromesso l’andamento dei primi due parziali, giocati costantemente punto a punto. Bovolenta, dopo la lunga estate azzurra, firma subito 20 punti, Mengozzi giganteggia in mezzo con 8 punti e un 78% di efficacia, ma anche Bartolucci al centro lascia un segno positivo con il 60% di soluzioni buone.

I sestetti di partenza. Non ci sono sorprese negli starting six. Bonitta sceglie di affiancare a Orioli in attacco Falardeau che fa così il suo debutto nel campionato italiano, e poi si affida alla diagonale Mancini-Bovolenta, ai centrali Mengozzi e Bartolucci e al libero Goi. Coach Battocchio risponde con lo stesso sestetto che ha disputato la gara di Grottazzolina con Sottile in regia e Jensen opposto, Codarin e Volpato centrali, Botto e Andreopoulos schiacciatori, Staforini libero.

La cronaca della partita Il primo scatto della partita è firmato dalla Consar (4-6) ma la reazione della Puliservice è immediata: c’è il controbreak (7-6) e poi l’allungo (11-8), un divario che la compagine ravennate non riesce a colmare nonostante i numerosi cambi palla. Ravenna scende fino al -4 (17-15), cerca di risalire la corrente, arrivando al 21-20 e trovando la forza di annullare due set-ball ai padroni di casa prima di arrendersi all’attacco vincente di Jensen.

Ravenna riparte nel secondo set con Panciocco nel sestetto titolare e prova a sorprendere Botto e compagni, prendendo subito due lunghezze di vantaggio. Ravenna resta davanti fino al 6-7 poi un break di tre punti permette ai piemontesi il sorpasso (9-7). Il set diventa una lunga corsa della Consar a inseguire ma la squadra di Battocchio, grazie anche a una ricezione efficace (68%) e a un attacco incisivo, non concede strada, arriva sul 24-20 e poi trova ancora in Jensen il risolutore finale (25-21).

Il positivo turno al servizio di Orioli propizia l’allungo della Consar nel terzo set (4-7) ma Cuneo recupera le tre lunghezze: il gran muro di Andreopoulos vale il 9 pari. Bonitta cambia in regia, affidandosi a Russo. Ravenna riparte convinta e convincente con Mengozzi e Bovolenta (10-13) ma viene subito stoppata dalla reazione dei padroni di casa che con un controbreak di tre punti ritrovano la parità a quota 13. Orioli e Falardeau propiziano il nuovo scatto romagnolo (14-16). La squadra di Bonitta tiene, allunga (17-20), subisce il pareggio a quota 23, e qui si apre l’interminabile e appassionante finale, con la Consar che non riesce a sfruttare sette set ball e la Puliservice che chiude la partita al quarto match ball con l’attacco vincente di Andreopoulos.

Il commento di coach Bonitta “Abbiamo approcciato bene la partita e siamo stati lungamente punto a punto. Cuneo ha giocato con più lucidità i momenti importanti e gli faccio i complimenti. Noi abbiamo commesso qualche errore grave che ci ha certamente tolto ritmo e tranquillità. Questo campionato di A2 è di alto livello e noi dobbiamo velocemente adattarci a questi ritmi”.

Il tabellino

Cuneo-Ravenna 3-0 (25-23, 25-21, 35-33)

PULISERVICE ACQUA SAN BERNARDO CUNEO: Sottile 2, Jensen 15, Volpato 12, Codarin 5, Andreopoulos 12, Botto 14, Staforini (lib.), Gottardo, Colangelo, Cioffi. Ne: Giordano (lib.), Bristot, Giacomini, Coppa. All.: Battocchio.

CONSAR RAVENNA: Mancini 1, Bovolenta 20, Mengozzi 8, Bartolucci 8, Falardeau 5, Orioli 10, Goi (lib.), Panciocco 1, Russo, Feri. Ne: Chiella (lib.),Arasomwan, Grottoli, Menichini. All: Bonitta.

ARBITRI: Bassan di Manerba del Garda e Pristerà di Robassomero (TO).

NOTE: Durata set: 30’, 27’, 43’ tot. 100’. Cuneo (1 bv, 17 bs, 9 muri, 7 errori, 53% attacco, 76% ricezione, 21% perf.), Ravenna (1 bv, 17 bs, 5 muri, 8 errori, 52% attacco, 58% ricez., 15% perf.). Spettatori: 1380. Mvp: Botto.