Una violenta rissa si è consumata in piazza Andrea Costa a Ravenna, ieri notte, dove sono stati coinvolti diversi giovani.

Vista la situazione tesa si è reso indispensabile l’intervento delle Forze dell’Ordine, Carabinieri, i quali nel tentativo di calmare la risa tra i giovani ragazzi, sono rimasti feriti.

Tra i feriti anche diversi giovani.

E’ stato l’intervento di altre pattuglie di Carabinieri e Polizia ha fermare il tutto, rendendo possibile il trasporto dei feriti all’ospedale di Ravenna e l’arresto di due ragazzi, che adesso risultano in stato di fermo.

Si sta indagando per chiarire le cause della risa e per l’identificazione di tutti i giovani coinvolti.