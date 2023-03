Venerdì da ricordare per un giocatore del Win for Life Classico: nell’estrazione delle 12 di venerdì 31 marzo è stata centrata la rendita numero 468 del concorso di casa Sisal.

Per il vincitore è in arrivo una rendita da 3mila euro al mese per i prossimi venti anni. La schedina fortunata è stata giocata a Faenza, in provincia di Ravenna, presso il punto vendita di Corso Europa 2.

La combinazione vincente del concorso è stata 1 5 7 10 12 13 14 17 18 19, Numerone 15.

(Fonte: MSC/Agipro)