Luglio apre la nuova stagione calcistica faentina con una grande novità: l’unione tra il Faventia Calcio e il Real Faenza, che dà vita a un’unica società calcistica tra le più rappresentative del proprio territorio dal punto di vista numerico, con oltre 500 tesserati complessivi.

La nuova società, che continuerà a chiamarsi Faventia, punta a far crescere i propri giovani giocatori accompagnandoli alle Categorie superiori. Grazie a questa unificazione infatti, in attesa di conoscere la Categoria in cui militerà il prossimo anno, oltre ad avere un Prima Squadra di Calcio a 11 proseguirà anche il progetto legato al Calcio a 5 Giovanile.

Non solo: arriva a Faenza il Calcio femminile. La prossima stagione aprirà anche le porte al progetto di una nuova Scuola di Calcio femminile, la prima in assoluto del territorio.

Il “nuovo” Faventia Calcio conterà un totale di 4 campi da gioco nella città: un impianto in erba sintetica sito nel complesso degli ex Salesiani, che verrà completamente rinnovato dopo i danni causati dall’alluvione entro l’inizio della prossima stagione calcistica, e i 3 campi in erba naturale della Graziola – anche questi destinati a importanti lavori di riqualificazione che inizieranno a breve.

«L’unione col Real Faenza è il felice epilogo di un percorso che si è sviluppato negli ultimi anni in maniera naturale. Abbiamo dapprima condiviso degli spazi; la condivisione è divenuta poi anche quella di intenti. Sono quindi entusiasta che la progettualità futura possa contare sulla coesione di forze e di idee, frutto di questa unione». Così si esprime il Presidente del Faventia Calcio, Roberto Castelfidardo.

Spiega inoltre Fabio Cavassi, Presidente del Real Faenza: «Sono felice che la continuità della nostra realtà possa essere garantita e coltivata grazie a questa unione con il Faventia. L’attività calcistica nel nostro territorio merita di vedere le proprie realtà confrontarsi a livelli ben superiori rispetto a quelli di oggi. E questo fa parte di un progetto a medio-lungo termine che potrà contare su un settore giovanile estremamente strutturato e qualificato».

L’avventura del Faventia parte con un nuovo logo e sarà presto online con un portale pensato per offrire alle famiglie una modalità semplice e veloce per rimanere informati su tutte le novità, effettuare iscrizioni, inviare certificati, acquistare abbigliamento, merchandising e molto altro.

In una logica di continuità, la strategia rimane la stessa di sempre ovvero investire in innovazione di strutture, impianti e servizi da mettere a disposizione delle famiglie del territorio: attività informative, trasporti dei più piccoli, metodologie di insegnamento innovative con supporti di ultima generazione, come piattaforme di analisi, riprese video, etc.

Massima attenzione continuerà inoltre a essere posta alla preparazione dello staff, selezionato e qualificato per garantire a tutte le famiglie formazione ed educazione sportiva di primo livello.

Il Faventia Calcio nasce nel 1998 come squadra di Calcio a 5, giunta fino al campionato nazionale di Serie B. La società si è sviluppata negli anni anche come scuola di Calcio a 11, organizzando un importante progetto di settore giovanile. Il numero dei suoi tesserati è passato da 34 nel 2018 a 323 nel 2023.

Il Real Faenza prende vita nel 2017 raccogliendo in eredità lo staff e i tesserati della Dinamo Calcio, società degli anni ‘60 tra le più storiche del territorio. Con il suo calcio giovanile e dilettantistico, il Real Faenza è ripartito dalla Terza Categoria, disputando la stagione scorsa gli spareggi per salire in Prima.