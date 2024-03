Venerdì scorso, la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ha consegnato 120 colombe pasquali all’Emporio della Solidarietà della Caritas diocesana di Ravenna.

Alla consegna, oltre al presidente della Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo, Paolo Belletti, erano presenti Antonio Campri, Presidente Deco; due responsabili dell’Emporio Caritas; e due soci volontari dell’associazione “Cuore e Territorio”, fra cui il Presidente Giovanni Morgese, già presidente della Consulta del Volontariato di Ravenna.

Precedentemente, la fondazione ha consegnato anche 48 Colombe alla Mensa di Fraternità Borgo San Rocco e 32 all’Asilo Notturno “Re di Girgenti”.

Le colombe sono state donate dalla Deco nell’ambito della Campagna Solidale 2024, “Peace for everyone”, promossa in occasione delle festività pasquali dal Villaggio del Fanciullo, in collaborazione con l’Associazione Cuore e Territorio di Ravenna e, naturalmente, con la stessa Cooperativa Deco Industrie di Bagnacavallo.