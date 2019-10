Via Naviglio: continua la raccolta firme contro la Ztl

Continua la raccolta firme in via Naviglio contro la Ztl. La decisione del Comune di chiudere al traffico il breve tratto fra via Calligherie e via Manara continua a non piacere ad alcuni residenti della zona, contrari anche all’installazione delle telecamere nonostante al momento gli occhi elettronici non saranno utilizzati per sanzionare i comportamenti scorretti. Una battaglia portata avanti vivacemente da volti noti dello storico centrodestra faentino, come l’avvocato Bruno Console Camprini, in passato candidato con Forza Italia alle elezioni comunali.