Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna, scrive una lettera aperta al neo assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità Andrea Corsini. Nel documento subito Veronica Verlicchi evidenzia le priorità del Ravennate: Ravegnana Bis, bretelle di Mezzano e Fosso Ghiaia, linea ferroviaria con Bologna. Segue la lettera della capogruppo La Pigna:

<<Gentilissimo Assessore,

nel congratularmi per le importanti deleghe conferiteLe dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini, che, come potrà facilmente immaginare, creano una grande aspettativa in noi ravennati.

Tutti noi, infatti, ci aspettiamo che siano avviati al più presto gli iter tecnici/amministrativi per la soluzione dei problemi legati alle carenze di collegamenti della città di Ravenna e del suo territorio.

Innanzitutto, la realizzazione di un muovo collegamento viario tra Ravenna e Forlì, che noi abbiamo delineato attraverso l’elaborazione del progetto “Ravegnana Bis” dell’Ing. Barbieri.

A tal proposito, Lei stesso durante la campagna elettorale per le regionali e più precisamente il 14 novembre 2019, si é dichiarato favorevole al progetto della Ravegnana Bis, facendo, di fatto, una promessa ai ravennati.

Ci auguriamo, quindi, che Lei mantenga questa promessa e si impegni fattivamente affinché questa opera fondamentale per la nostra città e per quella di Forlì venga realizzata.

Noi ravennati della Lista Civica La Pigna con sincero spirito costruttivo, Le offriamo la disponibilità ad una collaborazione positiva , mettendo a disposizione il progetto dell’Ing. Andrea Barbieri.

Per quanto riguarda le bretelle di Fosso Ghiaia e di Mezzano abbiamo presentato a suo tempo alcune osservazioni al PRIT 2025, sempre sulla base di due elaborati disegnati dal nostro Ing. Barbieri. E anche per queste, confermiamo la nostra totale disponibilità a fornire tutti gli elementi tecnici.

Un altro punto sul quale non si può più rimandare é il collegamento ferroviario da e per Bologna, che necessità di un ammodernamento al fine di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza.

Intervento fondamentale per incrementare il numero di turisti a Ravenna e nei lidi ravennati.

E a proposito di collegamenti ferroviari, é auspicabile l’avvio di un confronto con RFI, al fine di creare le condizioni per l’arrivo a Ravenna dei treni dell’alta velocità.

Su questi temi oltre a ribadire la nostra collaborazione ci aspettiamo un impegno concreto e solerte da parte Sua>>.