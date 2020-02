Il 20 febbraio si potrà entrare gratis, grazie al Gruppo Hera, alla mostra “Picasso, la sfida della ceramica” in corso di svolgimento al MIC – Museo Internazionale della Ceramica di Faenza.

Il Gruppo, infatti, main partner della mostra, regala ingressi validi per due persone, per visitare la mostragiovedì 20 febbraio dalle ore 17 alle ore 20, in apertura straordinaria. I due ingressi vanno prenotati chiamando il Museo Internazionale delle Ceramiche (0546.697311), che riserverà posti fino ad esaurimento.

La mostra, che è stata inaugurata il 1 novembre 2019 e rimarrà aperta al pubblico fino al 12 aprile 2020, darà ai visitatori la possibilità di ammirare 50 pezzi unici provenienti dalle collezioni del Musée National Picasso-Paris. Un percorso attraverso opere di inestimabile valore che indagano il rapporto tra il grande artista spagnolo e la città di Faenza e il pensiero creativo di Picasso nei confronti dell’argilla. La mostra è stata curata da Harald Theil e Salvador Haro con la collaborazione di Claudia Casali.

Attraverso la promozione della mostra “Picasso, la sfida della ceramica’ il Gruppo Hera rilancia il proprio impegno a favore delle migliori esperienze culturali espresse dalle proprie comunità di riferimento. L’azienda intende così ribadire il profilo di un radicamento territoriale che parte da lontano e coinvolge ogni sua attività, in una logica di promozione complessiva della qualità della vita di tutti.

Gagliano: “Un pezzo di storia della città”

“Ecco perché Hera sostiene con convinzione anche la mostra ‘Picasso la sfida della ceramica, riconoscendovi irrinunciabili profili di eccellenza, comuni, non a caso, alle tante esperienze artistiche e culturali che la multiutility, ogni anno, sponsorizza su tutti i territori serviti – precisa Giuseppe Gagliano, Direttore centrale relazioni esterne del Gruppo Hera. – Una città non ha bisogno solo di servizi di grande qualità, ma anche di cultura di qualità, perché solamente insieme possono far crescere il livello di una comunità”.