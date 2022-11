Quest’anno ricorre il ventennale di CRAC Centro in Romagna ricerca Arte Contemporanea. CRAC, per festeggiare l’evento, cura una mostra a DART/Villa Verlicchi di Lavezzola, rinnovando lo spirito dell’associazione e nello stesso tempo creando un’occasione per ritrovarsi, far emergere nuove energie e incontrare artisti e persone interessate all’arte contemporanea.

Dal quel 5 maggio 2002 ad oggi, tanti hanno collaborato con noi, oltre 300 artisti di vari settori. Si sono incuriositi partecipando appassionati, per un lungo o un brevissimo tempo, sviluppando progetti e iniziative com’è nello spirito di CRAC, sperimentando con esperienze artistiche, nelle relazioni e organizzazioni di eventi, anche con una crescita personale attraverso l’arte contemporanea.

Negli anni abbiamo collaborato con privati, con importanti associazioni, con Scrittura Festival e con numerosi enti pubblici realizzando mostre, aperitivi, passeggiate e percorsi di Land Art, home visit negli studi d’artista, laboratori e collaborazioni scolastiche. Per sei anni è stata redatta una rivista d’arte contemporanea, partecipato a fiere, installato in luoghi da valorizzare e lungo future ciclabili e conversato sui principali linguaggi dell’arte contemporanea, che sono divenuti lo spunto per ulteriori proposte, più strutturate ed approfondite, come sono diventate quelle degli ultimi anni.

Nel frattempo abbiamo dato voce alla ricerca degli artisti e, per parlare di arte e contemporaneo con le persone attorno a noi, abbiamo provato a stimolarne lo sguardo e la riflessione, tenendo sempre presente i territori, i luoghi, la storia e la funzione dei contenitori in cui ci trovavamo.

Da un’iniziale gruppo, che di volta in volta trovava spazi occasionali per realizzare le iniziative spostandoci di sede in varie parti della Romagna per sopraggiunta indisponibilità degli spazi stessi, dal 2020 operiamo anche in convenzione con un centro culturale pubblico, dotato di uno spazio espositivo, che è DART Domus delle Arti, delle Relazioni e del Turismo, nell’ottocentesca Villa Verlicchi a Lavezzola di Ravenna, dove abbiamo ora a disposizione una sede fisica al secondo piano dello struttura, con un laboratorio in cui poter realizzare periodicamente anche residenze d’artista, avendo collaborato col Comune di Conselice per due anni all’ideazione del progetto culturale che ha contribuito ad ottenere la ristrutturazione dell’edificio.