Vent’anni per il Nightmare Film Fest: premiati Lamberto Bava e Claudio Cupellini

Ravenna festeggia i vent’anni del Nightmare Film Fest. Ospiti speciali saranno Lamberto Bava, premiato con l’Anello d’Oro, e Claudio Cupellini, che riceverà la Medaglia al Valore. Il festival andrà in scena nella doppia veste ibrida, in sala, dall’11 al 19 novembre a Palazzo dei Congressi in Largo Firenze, e online, sulla piattaforma Mymovies, che aveva ospitato la rassegna durante la pandemia. Il festival inaugurerà venerdì 11 novembre con il Nosferatu di Murnau musicato dal vivo dagli studenti dell’Istituto Verdi. In concorso lungometraggi e cortometraggi, selezionati in collaborazione con il Circolo Sogni Antonio Ricci. Nella sezione Showcase Emilia-Romagna, spazio a film e registi della regione, mentre in collaborazione con l’Ottobre Giapponese si aprirà una finestra sulla filmografia orientale.