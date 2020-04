Vena del Gesso, polemica sul nuovo regolamento: “Stilato per proteggere la fauna da comportamenti scorretti”

Divieto di accesso alle bici nei pascoli presidiati dai cani, ammessi cani da compagnia ma solo al guinzaglio, no a droni e a fonti luminose superiori ai 200 lumen, divieti di arrampicata, la gran parte dei sentieri chiusi un’ora dopo il tramonto. Sono solo alcune delle nuove limitazioni che probabilmente verranno introdotte all’interno del Parco della Vena del Gesso e che hanno scatenato un polemico dibattito attorno all’Ente parchi per la biodiversità della Romagna, con la Lega in testa che ha chiesto una discussione pubblica del nuovo regolamento. Ad approvare il nuovo regolamento, stilato per per proteggere la fauna da comportamenti scorretti verificatisi gli anni passati, sarà la Regione Emilia-Romagna