Prende il via la stagione agonistica dei giovani atleti del Circolo Velico Ravennate e tra i primi a scendere in acqua troviamo i componenti della squadra 420, impegnati a Formia nella seconda tappa della Coppa Italia classe 420 Uniqua durante il weekend di Pasqua.

Ad affermarsi sui 101 equipaggi presenti sono stati, come da pronostici della vigilia, i fratelli partenopei Federico e Riccardo Figlia di Granara (Circolo del Remo e della Vela Italiana), già campioni d’Italia U19 a settembre nelle acque sanremesi. I fratelli hanno saputo leggere bene le condizioni impegnative del weekend, con vento talvolta oltre i 20 nodi e mare formato. Alle loro spalle, staccati di dieci lunghezze, il tandem misto composto dal timoniere Tommaso Cilli e dalla prodiera Helena Zerykier (Yc Sanremo), terzi i toscani Orlando Reginato e Marcello Miliardi (C Velico Antignano). L’equipaggio greco Dedes-Bouzanas ha chiuso la manifestazione al quarto posto assoluto, primo tra gli stranieri, a pari punti con l’equipaggio portacolori del Circolo Velico Ravennate timonato da Edoardo Bocale e per l’occasione con Federico Caldari a prua.

A margine delle regate, Edoardo Bocale ha commentato: “Sono state quattro giornate lunghe e molto pesanti, sia a livello mentale che fisico, dove chi riusciva ad essere più costante aveva la meglio. Il primo giorno di regata è stato caratterizzato da un vento leggero proveniente da Gaeta, siamo riusciti a portare a casa tre prove molto positive ritrovandoci al secondo posto provvisorio in classifica. Nel Day 2 non abbiamo regatato per mancanza di vento, il terzo giorno a mio parere è stato il più complicato e più duro causa vento forte e quattro intense prove di giornata. L’ultimo giorno di regata non siamo riusciti a strappare il biglietto per i podio per soli 6 puniti. Chiudiamo questa seconda tappa di Coppa Italia in 5° posizione con ottime prove a mio parere. Nel complesso siamo molto contenti e soddisfatti della nostra performance.”

L’equipaggio timonato da Edoardo Bocale (Bocale-Molinari) occupa ora il quinto posto del ranking nazionale, con due eventi da completare ancora al fine di redarre la classifica che determinerà la top-ten italiana dei migliori equipaggi che saranno ammessi al Campionato del Mondo di Sanremo.

Tra gli altri portacolori del CVR, l’equipaggio Chersoni-Chersoni ha chiuso la manifestazione al 21° posto, Guardigli-Ricci al 37°, Ivaldi-Brandolini al 38°.